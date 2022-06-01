Пенза, 1 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим установлен на территории Пензенской области. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

Противопожарная безопасность

«Установить на территории Пензенской области с 1 июня и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в документе.

На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки, проводить любые пожароопасные работы с использованием открытого огня (можно только в специально оборудованных и отведенных местах).

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области днем 1 июня ожидается около 27 градусов тепла.

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