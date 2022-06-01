Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве с 1 июня 2022 года в центрах госуслуг «Мои документы» горожане могут подать заявление на получение компенсации по ранее уплаченным административным штрафам за несоблюдение ограничений в период пандемии коронавируса, сообщается на портале мэра столицы.

Москвичи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для получения компенсации надо обратиться в любой МФЦ без предварительной записи с заявлением, предъявить паспорт, постановление о назначении штрафа и квитанцию.

Если постановления о назначении штрафа нет, то можно обратиться его копией в орган исполнительной власти или учреждение, назначившее штраф.

Возвратить деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Амнистия будет действовать до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, объем выплат по «ковидной» амнистии оценивается властями Москвы в 13,6 млрд рублей.

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