Донецк, 1 июня 2022, 08:46 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 2014 года от обстрелов со стороны украинских боевиков погибли более 8,6 тыс. мирных жителей. Об этом заявил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.