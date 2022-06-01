Донецк, , 08:46 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 2014 года от обстрелов со стороны украинских боевиков погибли более 8,6 тыс. мирных жителей. Об этом заявил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За восемь лет было исследовано 5100—5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года, уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысяч», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.