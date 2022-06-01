Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Соединённым Штатам Америки не нужна война между Россией и НАТО, они не намерены вступать в конфликт на Украине. Об этом президент США Джо Байден заявил в статье, опубликованной в газете The New York Times.

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По его словам, Вашингтон продолжит работать над укреплением Украины и будет помогать ей в стремлении урегулировать конфликт через переговоры. Вместе с тем США продолжат работу над антироссийскими санкциями и будут направлять Киеву современное вооружение.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией… Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», — подчеркнул Байден в статье.

Он добавил, что американская сторона не поощряет нанесение Украиной ударов за её пределами.

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