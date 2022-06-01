Калуга, , 11:24 — REGNUM В Калужской области численность детей в возрасте от 0 до 14 лет за последние 10 лет увеличилась в 1,2 раза. Если на начало 2011 года детей насчитывалось 135 тыс. 137 человек, то на начало 2021 года — 160 тыс. 760 человек. Увеличение численности наблюдалось по всем возрастным группам детского населения. Об этом 1 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

День защиты детей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самое большое количество рождений за 10-летний период по сравнению с 2010 годом (11 тыс. 131 человек) зафиксировано в 2012–2016 годах. В 2019–2020 годах в регионе число родившихся детей значительно снизилось (8924 и 8968 человек соответственно). За 10 лет существенно изменилась структура очередности рождений. Так, в 2020 году доля первенцев составляла 33,1%, 38% младенцев были вторыми, третьими и более детьми в семье. За этот период с 75,9% до 79,7% увеличилась доля детей, родившихся в полных семьях, где родители состояли в зарегистрированном браке.

В учреждениях министерства здравоохранения Калужской области в 2020 году о здоровье детей заботились 260 врачей-педиатров, что составило в среднем 16,2 специалиста на 10 тыс. детей в возрасте 0-14 лет. В 2010 году этот показатель был больше — 279 врачей-педиатров или 20,6 на 10 тыс. детей 0-14 лет.

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