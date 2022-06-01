Самара, 1 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Действие антиковидных ограничений смягчили в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

Документом вносятся изменения в постановление главы региона от 22 октября 2021 года №258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»: приостанавливается действие пункта 2.4.

Данный пункт обязывает граждан соблюдать дистанцию 1,5 метра, а также использовать маски. Также управляющие компании были обязаны каждый день проводить дезинфекцию в домах.

Согласно данным на 31 мая 2022 в Самарской области за сутки госпитализировано 46 пациентов с COVID-19.