Южно-Сахалинск, 1 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники Росгвардии совместно с Центром помощи людям с ограниченными возможностями здоровья провели акцию «Краски мира — детям Донбасса», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области.

Пресс-служба Росгвардии по Сахалинской области Раскраска для детей Донбасса с известным Алёшкой на обложке

Читайте также: Минобороны РФ поблагодарило белгородского школьника за поддержку солдат

Для детей Донбасса собрали прописи, книги, игрушки, канцтовары, сладости и рисунки.

Механик корсаковской вневедомственной охраны Валерий Матвеев создал специально для детей Донбасса раскраску, на обложке которой изображен 8-летний Алёша из Белгородской области.

«Я увидел историю про Алёшку в новостях. Подумал о том, сколько патриотизма и силы духа в таком маленьком бойце. Услышал, что он мечтает стать военным и так появилась идея сделать раскраску о военных профессиях с маленьким героем нашего времени Алёшей», — рассказал росгвардеец.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетний мальчик из приграничного белгородского села стал 12 мая героем публикации в сообществах Минобороны РФ в социальных сетях.

Видеоролик, в котором ребёнок выбегает к проезжающей по селу военной технике и отдаёт честь солдатам, разлетелся по мессенджерам. По словам родителей, так сын решил поддержать военных, участвующих в спецоперации.