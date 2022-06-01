Грозный, 1 июня 2022, 08:39 — REGNUM Власти Чечни намерены добиваться строительства дороги в Грузию. Эта транспортная артерия упростит транспортно-логистические задачи и сократит сроки доставки грузов не только в Грузию, но и в Закавказье. Строительство дороги Грозный — Шатой — Итум-Кали - Шатили выгодно не только России, но и Грузии, так считает министр экономического развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.
По словам Шаптукаева, вопрос строительства дороги из Чечни в Грузию обсуждается давно, его не раз поднимал глава ЧР Рамзан Кадыров.
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