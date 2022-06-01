Донецк, 1 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:10 боевики открыли огонь с позиций в населённом пункте Пески. Они выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли несколько населённых пунктов в ДНР утром 1 июня.