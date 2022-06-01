Кишинёв, , 08:38 — REGNUM Тарифы на газ в Молдавии с 1 июня увеличиваются на 22,6%. Об этом сообщил на заседании представитель Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Александр Урсу.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает тариф, предоставленный по расчётам компанией «Молдовагаз»», — сказал Урсу.

Он сообщил, что вместо 14,06 леев (около 45 рублей) за кубометр голубое топливо будет стоить 17,24 лея (около 55 рублей).

В то же время глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в своём телеграм-канале, что в НАРЭ согласовали повышение не в том размере, в каком у них запрашивали. Тарифы посчитаны, исходя из закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров газа, а российская сторона поставляет его по ценам от $880 до $920.

Стоит отметить, что в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Добившись плавающей цены на российский газ власти страны получили её рост в несколько раз.

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