Омск, 1 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей. Этот праздник Бурков назвал «самым добрым и трогательным».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков

В своём телеграм-канале 1 июня губернатор поделился воспоминанием из детства.

«В детстве мне больше всего запомнился подарок родителей на один из моих дней рождения. В классе седьмом или восьмом я стал счастливым обладателем самого лучшего советского велосипеда «Урал». До этого своего велосипеда у меня не было», — пишет он.

«Я часами наматывал километры по своему району и был невероятно счастлив. Верность увлечению сохранил до сих пор — выбираюсь на велопрогулки вместе с семьёй, когда позволяет время», — отметил губернатор.

Он добавил, что поддерживает развитие велодвижения в Омске.

«Взрослые, давайте делать всё возможное для того, что ребятишки были здоровыми и счастливыми. С праздником!» — подытожил омский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Якутска смогут получить бесплатное мороженое и йогурты в День защиты детей.

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