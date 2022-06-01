Шимановский район, Амурская область, 1 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Главу Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области обвиняют в заключении фиктивного контракта о поставке топлива и песка. Уголовное дело чиновника передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

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Главу поселения обвиняют по двум статьям уголовного кодекса России — в служебном подлоге из личной заинтересованности и с нарушением интересов организации (292 УК РФ) и в использовании полномочий вопреки интересам службы (285 УК РФ).

Фиктивный контракт был заключён с родственником главы района. Сумма, которую чиновник получил в результате махинации, составила 21 тыс. рублей. Мужчина признал свою вину и вернул деньги в бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 24 мая задержан экс-глава Зейского района. В отношении бывшего чиновники возбуждены два уголовных дела. Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.