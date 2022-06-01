Молдавия, , 08:36 — REGNUM В июне 2022 года Молдавия продолжит получать от России природный газ, цена которого составит $880 за одну тысячу кубометров. Об этом 1 июня сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО «Молдовагаз» около $880 за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Чебан уточнил, что поставки российского газа в Молдавию осуществляются штатно, несмотря на то, что молдавские власти просрочили свои обязательства по согласованию погашения долга перед российской компанией «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее районный суд Кишинёва оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона.