Москва, , 08:36 — REGNUM Следственный комитет России поддерживает идею создать реестр педофилов. Об этом заявила заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко.

Педофил

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«Концептуально мы ее поддерживаем. Тем более в Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учёте данных ранее осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности», — пояснила в беседе с РИА Новости представитель ведомства.

По её словам, предполагается собирать сведения не только о личности преступника, его биометрические и антропометрические данные, но и информацию о характере преступления и способах его совершения.

При этом Леоненко подчеркнула, что публиковать такой реестр в открытом доступе — идея спорная.

Она также добавила, что гарантированных способов для полного излечения от педофилии пока не существует, поэтому к лицам, у которых есть такой диагноз, а также к лицам, которые повторно совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, необходимо относиться с особой внимательностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Госдуме РФ обещали проработать законопроект о создании реестра педофилов. Как заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), реестр педофилов — разумное и здравое предложение.

Напомним, в феврале в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.