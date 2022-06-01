Париж, , 08:32 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Рафаэль Надаль (сс) Carine06

Надаль три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, четыре ошибки на подаче и 4 из 12 брейков.

В полуфинале Надаль сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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