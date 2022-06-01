Донецк, , 08:31 — REGNUM Вооружённые силы Украины совершили обстрел пяти населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 7:55 из Авдеевки обстреляна Ясиноватая. По городу выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Одновременно с этих же позиций из миномёта обстрелян населённый пункт Минеральное. По нему выпущено три мины калибра 120 мм.

Также из Авдеевки обстреляна Макеевка — выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Из Георгиевки украинские войска атаковали Донецк и Александровку. По каждому из направлений выпущено по три снаряда калибра 122 мм.