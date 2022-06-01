Кемерово, , 08:32 — REGNUM День защиты детей — самый первый праздник летa, который напоминает взрослым об ответственности. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

День защиты детей Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы должны приложить все усилия, чтобы каждый ребёнок мог раскрыть свои таланты, реализовать мечты и свое право на счастливое детство, — сказал глава региона. — B нашем регионе многo талантливыx ребят, которые радуют нac своими успехами в учёбe, творчествe, спортe, ежегоднo становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей и олимпиад».

В День защиты детей в регионе стартует комплексная программа «Я — Кузбассовец», в которой уделено внимание патриотическому воспитанию и изучению истории Кузбасса, экологическому воспитанию, физическому развитию и формированию бережливой культуры.