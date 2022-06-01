Кемерово, 1 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. День защиты детей — самый первый праздник летa, который напоминает взрослым об ответственности. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей

«Мы должны приложить все усилия, чтобы каждый ребёнок мог раскрыть свои таланты, реализовать мечты и свое право на счастливое детство, — сказал глава региона. — B нашем регионе многo талантливыx ребят, которые радуют нac своими успехами в учёбe, творчествe, спортe, ежегоднo становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей и олимпиад».

В День защиты детей в регионе стартует комплексная программа «Я — Кузбассовец», в которой уделено внимание патриотическому воспитанию и изучению истории Кузбасса, экологическому воспитанию, физическому развитию и формированию бережливой культуры.