Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве в честь Дня защиты детей состоится более 140 познавательных праздничных мероприятий. Программа будет идти с 1 по 4 июня, сообщается на портале мэра столицы.

Дети

Детей и их родителей приглашают на спектакли, творческие занятия, командные игры, экскурсии и кинопоказы. Они смогут побывать на шоу мыльных пузырей, научиться танцевать брейк-данс и т.д.

Мероприятие в честь Дня защиты детей пройдут во всех районах Москвы. Участие в большинстве мероприятий бесплатное, на некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в России и других странах 1 июня отмечается Международный день защиты детей, учреждённый в ноябре 1949 года.

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