Киев, , 08:30 — REGNUM Офицеров 4-й бригады поддержки сил безопасности министерства обороны США были переброшена на территорию Украины. Об этом 31 мая сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале.

ВС США The U.S. Army

По информации источника, задачами указанных американских офицеров являются обучение, тренировка, консультирование и другая помощь ВСУ и украинским националистическим батальонам.

Также он добавил, что в дальнейшем не исключена переброска на Украину полноценных подразделений названной бригады поддержки сил безопасности Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские хакеры из группы RaHDIt выложили в открытый доступ в интернете данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).