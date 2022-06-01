Уфа, 1 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Подросток погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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По предварительной информации, днем 31 мая на 24 км автотрассы Смаково — Юмагузино — Воскресенско автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 22-летний местный житель, наехал на дорожный знак, съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате аварии 15-летний пассажир, родной брат водителя, скончался в реанимационном отделении местной больницы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что водитель и его 16-летний пассажир были госпитализированы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии легковой автомобиль врезался в дерево.