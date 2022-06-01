Донецк, 1 июня 2022, 08:29 — REGNUM Участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ иностранные наемники не подлежат обмену, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
По ее словам, иностранные наемники действовали в Донбассе не как военнослужащие, которые соблюдают международные конвенции.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России изучит сведения о деятельности американских и других наёмников на территории Украины.
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