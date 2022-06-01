Донецк, 1 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ иностранные наемники не подлежат обмену, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По ее словам, иностранные наемники действовали в Донбассе не как военнослужащие, которые соблюдают международные конвенции.

«Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России изучит сведения о деятельности американских и других наёмников на территории Украины.

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