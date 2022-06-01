Вашингтон, , 08:29 — REGNUM США хотят видеть на Украине «демократическую, независимую, суверенную и процветающую» страну, обладающую средствами военного сдерживания, в связи с чем Вашингтон намерен поставить Киеву оружие для нанесения ударов по российской армии, об этом заявил американский президент Джо Байден в статье, вышедшей 31 мая в The New York Times.

Лжец Цитата из мф «Замок лгунов». Реж. Геннадий Сокольский. 1983. СССР

Байден напомнил, что его украинский коллега Владимир Зеленский указывал на то, что в конечном счете этот конфликт «в конечном счете будет прекращен только дипломатическим путем». Глава Белого дома обратил внимание на то, что те или иные переговоры отражают факты на местах.

«Мы оперативно отправили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров», — заявил Байден.

«Поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине», — добавил он.

По его словам, США также совместно со своими партнерами продолжат работу над антироссийскими санкциями и будут по-прежнему осуществлять поставки оружия, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы. Кроме того, Вашингтон намерен и впредь направлять миллиарды финансовой помощи и работать над преодолением глобального продовольственного кризиса.

«И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии», — написал Байден.

США, по словам американского лидера, также продолжат укреплять восточный фланг НАТО силами и средствами Соединенных Штатов и других союзников. Так, совсем недавно Вашингтон приветствовал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО — шаг, который «укрепит общую безопасность США и трансатлантическую безопасность за счет добавления двух демократических и очень боеспособных военных партнеров».

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать конфликт только для того, чтобы причинить боль России», — подчеркнул американский лидер.

Байден также указал на то, что он с начала конфликта придерживался принципа «ничего об Украине без Украины», в связи с чем он отметил, что не будет Я давить на украинское правительство — публично или в частном порядке — с тем, чтобы те пошли на какие-либо территориальные уступки: «это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам».