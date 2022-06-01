Вашингтон, 1 июня 2022, 08:29 — REGNUM США хотят видеть на Украине «демократическую, независимую, суверенную и процветающую» страну, обладающую средствами военного сдерживания, в связи с чем Вашингтон намерен поставить Киеву оружие для нанесения ударов по российской армии, об этом заявил американский президент Джо Байден в статье, вышедшей 31 мая в The New York Times.
Байден напомнил, что его украинский коллега Владимир Зеленский указывал на то, что в конечном счете этот конфликт «в конечном счете будет прекращен только дипломатическим путем». Глава Белого дома обратил внимание на то, что те или иные переговоры отражают факты на местах.
По его словам, США также совместно со своими партнерами продолжат работу над антироссийскими санкциями и будут по-прежнему осуществлять поставки оружия, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы. Кроме того, Вашингтон намерен и впредь направлять миллиарды финансовой помощи и работать над преодолением глобального продовольственного кризиса.
США, по словам американского лидера, также продолжат укреплять восточный фланг НАТО силами и средствами Соединенных Штатов и других союзников. Так, совсем недавно Вашингтон приветствовал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО — шаг, который «укрепит общую безопасность США и трансатлантическую безопасность за счет добавления двух демократических и очень боеспособных военных партнеров».
Байден также указал на то, что он с начала конфликта придерживался принципа «ничего об Украине без Украины», в связи с чем он отметил, что не будет Я давить на украинское правительство — публично или в частном порядке — с тем, чтобы те пошли на какие-либо территориальные уступки: «это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам».