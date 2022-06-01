Москва, 1 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) выложили в общий доступ российские хакеры из группы RaHDIt. Подлинность информации подтвердил 1 июня один из сотрудников российских спецслужб в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Сведения были выложены на информационном ресурсе «Немезида», который хакерская группа RaHDIt ведёт с самого начала российской спецоперации на Украине.

Помимо общих сведений, как, например, адрес проживания и телефон, хакеры выложили информацию о личных пристрастиях и увлечениях украинских работников СБУ. В частности, на каждого собрано мини-досье о любви к азартным играм, наличии судимостей, пристрастиях в интимной жизни.

Так, согласно выложенным данным, один из аналитиков СБУ искал в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин. Несколько украинских спецслужбистов оказались любителями свингер-вечеринок, а некоторые были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.