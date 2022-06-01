Грозный, , 08:26 — REGNUM В Чечне читательские клубы объединились в одну ассоциацию. Её возглавила министр культуры Чечни Айшат Кадырова. Ассоциация станет координирующим центром для организации деятельности клубов и проведения мероприятий в целях популяризации чтения, сообщила директор Национальной библиотеки республики Сацита Исраилова. По её словам, в ассоциацию вошли более 200 читательских клубов, в том числе детских и взрослых.

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«В нее будут входить три союза — союз старших читателей, союз молодых читателей и союз юных читателей. В будущем клубы будут организовывать и проводить крупные книжные фестивали и большие конференции», — цитирует директора библиотеки ТАСС.

Напомним, к общероссийскому дню библиотекаря и международному дню защиты детей в Чечне состоялся фестиваль «Творческое пространство». Он состоялся под открытым небом в Грозном и собрал полторы тысячи участников. В рамках фестиваля и состоялось объединение читательских клубов в единую ассоциацию.