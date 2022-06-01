Лондон, , 08:24 — REGNUM Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование танкеров с российской нефтью, сообщает британская газета Financial Times.

Танкер

СМИ утверждает, что Лондон и Брюссель закроют доступ Москве на страховой рынок Lloyd’s of London. Это способно резко ограничить возможности по нефтяному экспорту.

При этом Греция и Кипр дали согласие на запрет лишь после того, как к нему присоединилась Великобритания.

Один из источников рассказал изданию, что аналогичные меры готовят и в странах G7, однако они не вступят в силу в ближайшие месяцы.