Тюмень, , 08:21 — REGNUM В Тобольске отреставрируют памятник архитектуры регионального значения «Магазин Константинова». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Магазин Константинова» в Тобольске Пресс-служба горадминистрации Тобольска

Подписан контракт на выполнение проектных и изыскательских работ. Финансирование реставрации производится за счёт средств Тюменской области и должна завершиться в конце 2022 года.

Отмечается, что «Магазин Константинова» был построен на Базарной площади вблизи магистрата в конце 1890-х годов. Этот образец застройки Тобольска в стиле неоклассицизма сочетал в себе торговое и конторское назначение. В советское время в здании располагался магазин «Рыба — Мясо».

Мэр Тобольска Максим Афанасьев отметил, что горадминистрация по большому количеству объектов культурного наследия сейчас находится в активной работе, связанной с экспертизами, вопросами собственности и проектировкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тобольске приступили к разработке научно-проектной документации по сохранению обелиска в память атамана Ермака.

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