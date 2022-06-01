Москва, , 08:21 — REGNUM Российские хакеры из группы RaHDIt выложили в открытый доступ в интернете данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), подлинность которых подтвердил один из сотрудников спецслужб РФ, передает 1 июня РИА Новости.

СБУ Ssu.gov.ua

На информационном ресурсе «Немезида», который хакеры RaHDIt ведут с начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, были выложены данные о кадровом составе СБУ, включая фотографии, телефоны и адреса проживания.

Также члены хакерской группы сообщили об увлечениях некоторых из этих сотрудников СБУ и в том числе — увлечение азартными играми, посещение вечеринок свингеров и даже нетрадиционная сексуальная ориентация.

По информации российских хакеров, один из украинских спецслужбистов занимался поиском в социальных сетях сексуальных партнеров из числа мужчин, ряд сотрудников СБУ регулярно посещает свингерские собрания, а часть ранее судима за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи Следственного комитета России проведут расследование очередных фактов преступных действий киевского режима против мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.