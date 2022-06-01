Пермь, , 08:20 — REGNUM В Перми 45-летнего жителя города задержали по подозрению в выманивании денег под предлогом взятки для медработника. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Деньги

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в марте 2022 года к мужчине обратился знакомый, он попросил помочь с фальшивым медосвидетельствованием на состояние опьянения. Пермяк пошел на обман. Он заявил, что имеет возможность договориться с должностным лицом медицинского учреждения о внесении недостоверных сведений в акт об отсутствии у знакомого состояния опьянения. Но необходимо дать взятку медику в размере 120 тыс. рублей.

В результате пермяк получил деньги. Средствами он распорядился по своему усмотрению.