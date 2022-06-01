Калуга, 1 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Калужский суд назначил 16 гражданам Египта и одному гражданину Арабской Республики Йемен административные штрафы от двух до трёх тысяч рублей каждому, с выдворением за пределы Российской Федерации. Иностранцы оказалась нарушителями миграционного законодательства. Многие из них работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания. Об этом 1 июня сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Калужской области.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Установлено, что в ночь с 26 на 27 мая в общежитии строителей кампуса филиала МГТУ имени Баумана в калужской пригородной деревне Пучково на бытовой почве произошла массовая драка между 20 россиянами и 30 гражданами Египта. Конфликт возник из-за того, что иностранцы не убирали туалеты и громко шумели. Прибывшая полиция задержала 18 человек. Кроме того, в результате случившегося четверым гражданам были причинены серьезные телесные повреждения. Пострадавшие в потасовке были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

В настоящее время выдворяемые мигранты находятся в «Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области» и готовятся покинуть страну.