Москва, 1 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) оказались в распоряжении российской хакерской группы RaHDIt. Хакеры разместили эту информацию 1 июня в открытом доступе на ресурсе «Немезида».

Ssu.gov.ua СБУ

Группа RaHDIt запустила этот информационный ресурс с началом спецоперации РФ на Украине. Сейчас там размещены сведения о кадровом составе украинской спецслужбы с фотографиями, телефонами и адресами.

Хакеры завладели не только общими данными, но и подробностями о жизни сотрудников СБУ, например, об их пристрастии к азартным играм и нетипичным развлечениям. Эти сведения подлинны, подтвердил один из сотрудников российских спецслужб РИА Новости.

Отмечается, что среди украинских спецслужбистов есть те, кто посещает вечеринки для свингеров и имеет нетрадиционные наклонности. Так, один из аналитиков СБУ искал сексуальных партнеров-мужчин через социальные сети. Другие попадали под суд за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

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