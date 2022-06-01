Ульяновск, 1 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту убийства и поджога дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

Фигурантом уголовного дела стал 44-летний житель Ульяновской области. Следствие полагает, что 17 апреля 2022 года обвиняемый в посёлке Ишеевка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры побил 35-летнего знакомого. По данным правоохранителей, ему нанесли удары кулаками, стеклянной бутылкой и утюгом.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Чтобы скрыть следы преступления, нападавший поджёг дом, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Обвиняемый находится под арестом. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества путём поджога»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело передано на рассмотрение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске был совершён поджог в подъездах трёх многоквартирных домов по улице Автозаводская. В совершении преступления подозревают жителя одной из многоэтажек.

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