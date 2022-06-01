Биробиджан, 1 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Еврейской АО в посёлке Новобурейский вечером 31 мая загорелся склад-магазин «Светофор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Сообщение о возгорании поступило в 20:28 по местному времени. Пожару сразу был присвоен повышенный номер вызова.

К прибытию пожарных расчетов всё здание полыхало. В тушении были задействованы 30 человек и шесть единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Для установления причин возгорания проводится проверка, но, по предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за аварийного режима работы электросети в здании супермаркета.

Как сообщало ИА REGNUM, Пожар произошел в здании магазина в городе Ангарске Иркутской области.