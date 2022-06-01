Москва, 1 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России проведут расследование очередных фактов преступных действий киевского режима против мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 1 июня заявили в СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Речь идёт об обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины Макеевки ДНР, где 31 мая погиб ребёнок и женщина, посёлка городского типа Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике ДНР, где в результате атаки украинских боевиков ранения различной степени тяжести получили двое подростков.

Кроме того, расследование будет проведено по факту обстрела 31 мая города Стаханова в ЛНР. Здесь произошло возгорание в доме престарелых, есть раненые и погибшие.

«Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — добавили в следственном ведовстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России также зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе Запорожской области Украины, организованный украинскими диверсантами, в результате которого пострадали мирные граждане. СК РФ установит лиц, причастных к совершению этого преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.

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