Москва, 1 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 31 мая нефть марки Brent подешевела на 4,46% до $116,26 за баррель. Падение началось с появление первой котировки нового дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Richard Masoner Добыча нефти

Поскольку цена находилась на ключевом уровне сопротивления, то, скорее всего, сработало правило покупай на слухах — продавай на фактах.

Когда европейские лидеры договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, цены двинулись вниз. К вечеру Brent подешевел с $121,68 до $115,16.

Покупатели стали фиксировать прибыль из-за того, что эмбарго по факту вступит в силу только через восемь месяцев.

Новый пакет санкций будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Решение ввести частичное эмбарго является компромиссным из-за позиции Венгрии.

2 июня состоится встреча ОПЕК+, на которой экспортеры нефти обсудят планы по добыче нефти на июль. Альянс будет придерживаться своих договорённостей.

Ожидается, что группа одобрит умеренное повышение добычи на 430 тыс. баррелей в сутки, несмотря на введение Евросоюзом санкций в отношении России.

Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $115,90. Чтобы покупателям пройти уровень $120-121, необходимо немного отдохнуть и перегруппироваться.

Для разгона в рамках коррекции они могут отступить к уровню $113. Если этот уровень не устоит, бычий импульс начнет угасать и на горизонте появится уровень $106 за баррель.

Официальный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США выйдет 2 июня из-за выходного в Соединённых Штатах 4 июня.

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