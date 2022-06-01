Цена нефти Brent упала ниже $116 за баррель
Москва, 1 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 31 мая нефть марки Brent подешевела на 4,46% до $116,26 за баррель. Падение началось с появление первой котировки нового дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Поскольку цена находилась на ключевом уровне сопротивления, то, скорее всего, сработало правило покупай на слухах — продавай на фактах.
Когда европейские лидеры договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, цены двинулись вниз. К вечеру Brent подешевел с $121,68 до $115,16.
Покупатели стали фиксировать прибыль из-за того, что эмбарго по факту вступит в силу только через восемь месяцев.
Новый пакет санкций будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Решение ввести частичное эмбарго является компромиссным из-за позиции Венгрии.
2 июня состоится встреча ОПЕК+, на которой экспортеры нефти обсудят планы по добыче нефти на июль. Альянс будет придерживаться своих договорённостей.
Ожидается, что группа одобрит умеренное повышение добычи на 430 тыс. баррелей в сутки, несмотря на введение Евросоюзом санкций в отношении России.
Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $115,90. Чтобы покупателям пройти уровень $120-121, необходимо немного отдохнуть и перегруппироваться.
Для разгона в рамках коррекции они могут отступить к уровню $113. Если этот уровень не устоит, бычий импульс начнет угасать и на горизонте появится уровень $106 за баррель.
Официальный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США выйдет 2 июня из-за выходного в Соединённых Штатах 4 июня.
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