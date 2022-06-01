Денвер, США, 1 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:6.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Джей Ти Комфер. Ещё по шайбе забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског.

У «Эдмонтона» точными бросками отметились форварды Эвандер Кейн, Зак Хайман, Райан Маклауд, Коннор Макдэвид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 3 июня.

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