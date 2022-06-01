Москва, , 08:11 — REGNUM Бывший госсекретарь США Генри Киссинжер выступил с заявлением неслучайно, но ни ему, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает ни опыта, ни ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Генри Киссинджер (госсекретарь США, занимавший эту должность в годы холодной войны), выступая на экономическом форуме в Давосе, сказал: «Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки».

«Киссинджер выступил с заявлением неслучайно», — рассуждает Володин в телеграмм-канале.

По его убеждению, не бывает политиков молодых и старых — есть опытные и неопытные, ответственные и безответственные.

«Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности», — уверен спикер Госдумы.

Он обратил внимание на раскол внутри США, и многие всё больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине.

Пример тому — публикации крупнейших американских СМИ, указал Володин.

Кроме того: NYT сообщила о расколе западного единства по Украине

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Италия, Германия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины.

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