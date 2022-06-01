Володин назвал неслучайным заявление Киссинджера по Украине
Москва, 1 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил с заявлением неслучайно, но ни президенту США Джо Байдену, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает ни опыта, ни ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Генри Киссинджер (госсекретарь США, занимавший эту должность в годы холодной войны), выступая на экономическом форуме в Давосе, сказал: «Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки».
«Киссинджер выступил с заявлением неслучайно», — рассуждает Володин в телеграмм-канале.
По его убеждению, не бывает политиков молодых и старых — есть опытные и неопытные, ответственные и безответственные.
«Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности», — уверен спикер Госдумы.
Он обратил внимание на раскол внутри США, и многие всё больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине.
Пример тому — публикации крупнейших американских СМИ, указал Володин.
Кроме того: NYT сообщила о расколе западного единства по Украине
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Италия, Германия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины.
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