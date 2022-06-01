Москва, 1 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил с заявлением неслучайно, но ни президенту США Джо Байдену, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает ни опыта, ни ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: »Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

Генри Киссинджер (госсекретарь США, занимавший эту должность в годы холодной войны), выступая на экономическом форуме в Давосе, сказал: «Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки».

«Киссинджер выступил с заявлением неслучайно», — рассуждает Володин в телеграмм-канале.

По его убеждению, не бывает политиков молодых и старых — есть опытные и неопытные, ответственные и безответственные.

«Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности», — уверен спикер Госдумы.

Он обратил внимание на раскол внутри США, и многие всё больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине.

Пример тому — публикации крупнейших американских СМИ, указал Володин.

Кроме того: NYT сообщила о расколе западного единства по Украине

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Италия, Германия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины.

Читайте также: Newsweek: ряд стран пересматривают свою позицию по Украине