Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность исключения России из сделки ОПЕК+ из-за западных санкций, пишет американская газета Wall Street Journal.

Добыча нефти Pixabay.com

Издание ссылается на делегатов объединения. Россия присоединилась к сделке ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, однако авторы материала прогнозируют падение российской нефтедобычи в 2022 году на 8%.

Ранее снижения в добыче происходили в странах ОПЕК на фоне пандемии коронавируса, и в целом соглашение не раз пересматривали.