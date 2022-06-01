Вашингтон, 1 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность исключения России из сделки ОПЕК+ из-за западных санкций, пишет американская газета Wall Street Journal.

Pixabay.com Добыча нефти

Издание ссылается на делегатов объединения. Россия присоединилась к сделке ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, однако авторы материала прогнозируют падение российской нефтедобычи в 2022 году на 8%.

Ранее снижения в добыче происходили в странах ОПЕК на фоне пандемии коронавируса, и в целом соглашение не раз пересматривали.