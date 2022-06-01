Пермь, 1 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор 44-летнему жителю села Юсьва. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в СУ СКР по региону.

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Преступление совершено 5 марта 2022 года. Автоинспектор составлял административный протокол, в это время пьяный пермяк выразил недовольство действиями правоохранителя. Мужчина применил физическую силу.

Суд назначил фигуранту полтора года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.