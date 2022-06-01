Москва, , 08:09 — REGNUM В начале торговой сессии 31 мая рубль продолжил наступать на основные валюты, продолжая нисходящее движение в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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В итоге рубль завершил торги укреплением к доллару и евро, проигнорировав новые антироссийские санкции.

По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,20%, до 61,50 руб., евро/рубль — на 3,08%, до 62,32 руб.

ЕС согласовал эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Новый пакет санкций распространится на сырую нефть и нефтепродукты, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба».

Решение ввести частичное эмбарго является компромиссным из-за позиции Венгрии. Срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев.

Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в районе $116 за баррель. С 1 июня отменяется запрет на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты с использованием заемных средств.

Запрет снимается в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Возможно увеличится давление на нацвалюту.

Сильный рубль создает привлекательные условия для импорта оборудования и структурной перестройки экономики, одновременно снижая рентабельность экспорта. Теперь курс доллара попытается найти комфортный уровень, который устроит экспортеров и импортеров.

Если с открытия торговой сессии курс доллара не провалится под уровень 60 руб., то к закрытию вечерней сессии ожидается умеренного восстановления до 64,20 руб.

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