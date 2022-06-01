Владивосток, , 08:13 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал отмену масочного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Пока Роспотребнадзор масочный режим не отменяет, он мягкий, по здоровьесбережению, но действует. Поэтому принимать решения официальные мы не можем — мы консультировались с санитарными врачами, с Анной Юрьевной Поповой (главный санитарный врач России). Она дает некоторые позитивные сигналы. Возможно, что скоро объявят об отмене масочного режима», — сказал Кожемяко.

Приморцы по-разному отреагировали: кто-то рад, кто-то считает, что давно пора это сделать (в Москве и других регионах отменили), а кто-то с юмором прокомментировал.

«Вот и отлично! А то мне ещё маску со стразами сносить надо. Не зря ж покупала! Не отмените пока, пожалуйста», — попросила пользователь Гала.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке отменили обязательное ношение средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей. Теперь соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер.