Москва, 1 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Страны ЕС столкнутся «с большими расходами и с большими трудностями» из-за введения эмбарго на импорт нефти из России, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Так он оценил достигнутые 31 мая государствами Евросоюза договоренности по вопросу нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

«ЕС со всей очевидностью будет уходить от поставок российской нефти, даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности», — отметил сенатор.

Парламентарий также отметил, что сделанный Евросоюзом шаг игнорирует интересы европейской экономики, ставшей «жертвой жесткой политической установки». Вместе с тем Пушков подчеркнул, что ЕС будет труднее решиться на запрет поставок российского голубого топлива.

«С газом всё намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за санкций против России Европа находится на грани кризиса.