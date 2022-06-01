Москва, 1 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. С июня в России будут проиндексированы на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров. Об этом ранее сообщил Минтруда России Антон Котяков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Как указал глава Минтруда, после проведения индексации на 10% МРОТ его размер достигнет 15 279 рублей в месяц, что будет способствовать росту зарплат примерно у 4 млн жителей РФ.

Также указывается, что размер прожиточного минимума вырастет до 15 172 рублей для работающих граждан, 11 970 рублей — для пенсионеров и 13 501 рубля — для детей. В целом размер прожиточного минимума в России увеличится до 13 919 рублей.

При этом все привязанные к размеру прожиточного минимума выплаты будут проиндексированы автоматически и для этого не нужно будет подавать дополнительные заявления. По информации Минтруда, связанные с прожиточным минимумом выплаты получают порядка 15 млн жителей России.

Кроме того, с 1 июня будет увеличен на 10% размер страховой пенсии для неработающих граждан, которая вырастет на 1760 рублей, составив 19 360 рублей, как считают в ведомстве, эта индексация затронет порядка 35 млн человек в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры по индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий вызовут также рост ежемесячных пособий на детей.