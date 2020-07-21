Росгвардеец с Сахалина создал для детей ЛДНР раскраску с известным Алёшкой
Механик корсаковской вневедомственной охраны Валерий Матвеев создал специально для детей Донбасса раскраску, на обложке которой изображен 8-летний Алёша из Белгородской области.
Губернатор поздравил омичей с «самым трогательным праздником»
Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил жителей региона с Днём защиты детей. Этот праздник Бурков назвал «самым добрым и трогательным».
Каждому ребёнку нужно помочь раскрыть свои таланты — глава Кузбасса
День защиты детей — самый первый праздник летa, который напоминает взрослым об ответственности. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
«Мы должны приложить все усилия, чтобы каждый ребёнок мог раскрыть свои таланты, реализовать мечты и свое право на счастливое детство», — сказал глава региона.
В честь Дня защиты детей в Москве пройдёт более 140 мероприятий
В Москве в честь Дня защиты детей состоится более 140 познавательных праздничных мероприятий. Программа будет идти с 1 по 4 июня.
МЧС России проверило 38 тыс. объектов детского отдыха
Сотрудники МЧС России провели ряд проверок на 38 тыс. объектах детского отдыха в стране, сообщает пресс-служба ведомства. «С 1 июня начинается детская летняя оздоровительная кампания. На контроле — более 38 тыс. объектов отдыха детей», — заявили в МЧС России.
В Еврейской АО открыли более 80 детских лагерей
Возможность отдохнуть летом в детских лагерях получат свыше 10 тысяч школьников Еврейской автономной области. Учреждения для отдыха детей, в том числе пришкольные, начали работать с 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В Якутии в подарок детям мультфильм «Фиксики» перевели на якутский язык
Детский контент на якутском языке впервые покажут в День защиты детей 1 июня в Якутске. В республике перевели на родной язык 157 серий мультфильма «Фиксики», сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
В Якутии детей поздравят бесплатным мороженым
Несовершеннолетние жители Якутска смогут получить бесплатное мороженое и йогурты в День защиты детей. Раздача сладостей будет идти на главной площади города в течение всего дня 1 июня.
Сотни праздничных площадок подготовили в Кузбассе ко Дню защиты детей
В Кемеровской области сегодня, 1 июня, будет организовано более 200 праздничных площадок. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона. Центральным событием станет фестиваль «Кузбасское лето 2022» — на Московской площади в Кемерове.