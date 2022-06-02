Москва, 2 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В России и других странах 1 июня отмечается Международный день защиты детей, учреждённый в ноябре 1949 года. Он призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и законных интересов детей, вопросам совершенствования системы образования и детского здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей, Москва

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей в формате видеоконференции проведет встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Эта награда награда присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона страны, воспитывающим более семи детей. Все новости о Дне защиты детей и встрече президента с многодетными семьями — в трансляции ИА REGNUM.