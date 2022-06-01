Пермь, , 08:03 — REGNUM В Пермском крае вновь проводят аукцион по продаже регионального имущества. Ранее на торги не поступило ни одной заявки, сообщает издание business-class. su.

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Недвижимость уйдет с молотка в порядке приватизации государственного имущества. Объявлено о шести лотах. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи, а размер задатка — 20%.

На продажу выставлено здание амбулатории в поселке Кусье-Александровский Горнозаводского городского округа; поликлиника в посёлке Юбилейный в Гремячинске; гараж в Лысьве; одноэтажное нежилое здание в посёлке Ломовка, помещение в посёлке Мыс; овощехранилище в деревне Кучино. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июня. Торги запланированы на 27 июня.