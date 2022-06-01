Донецк, 1 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 7:25 боевики нанесли артиллерийский удар с позиций в населённом пункте Новгородское. Всего выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая украинские войска несколько раз атаковали посёлок Гольмовский.